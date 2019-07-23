"Им пох, кого п*здить": в сети показали, как "озверевшие из-за падения заработков" крымчане избили туристов

23 июля 2019, 21:16

Это не первая жалоба на фотографов с животными, в частности, с орлами.

Видео, как
Видео, как "озверевшие" крымчане бьют туристов в Судаке 2019, вызвало ажиотаж в сети / Alexei Pavlishak/Imago Images

Сеть возмутило видео, как фотографы с животными избили туристов в Крыму. Инцидент произошел в Судаке 22 июля 2019. Само видео блогер Сандро Кирьяков обнародовал сегодня.

Само видео длится лишь несколько секунд, но на нем четко видно, как несколько человек безжалостно бьют ногами туристов. Причиной издевательств послужил отказ заплатить за сделанное фото с орлами.

Читайте также"Жрите, не обляпайтесь, это ваша говень": на видео показали Крым, утопающий в "русском" говне"…эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих", – уточнил в описании к видео блогер.

На случившееся уже отреагировал мэр Судака Андрей Некрасов, заявив, что делом занимается полиция.

Чиновник признал, что это не первая жалоба на фотографов: протоколы на них составляются периодически, им выписывают штрафы и изымают у них животных – но те все равно возвращаются на место заработков.

В комментариях к видео возмущенные пользователи пишут: "Они и в 2013 году возле крепости крутились, с птицами, только тогда отдыхающих побольше было, а сейчас, видно, заработки упали – вот и озверели", "Ох*енная реклама Крыма", "Думаю, им пох, кого п*здить, точно так же за бабки били бы и украинцев. Это ж ,,местные,," и т.п.

А вот на Facebook нашлись и те, кто встал на защиту избивавших.

Напомним, вдоль грунтовых дорог на Ай-Петри кто-то щедро расставляет тщательно заточенные металлические шипы, способные пробить колесо автомобиля, ногу человека и животного.

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Крым избиение туризм аннексия Крыма
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