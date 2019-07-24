В украинском министерстве предложили СНБО мощнее шарахнуть санкциями по России

Антироссийские санкции / flickr.com

Кабмин по предложению Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) и внутренне перемещенных лиц внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение расширить санкции против России.

Как сообщают представители ведомства, санкциями будут затронуты юридические лица, участвовавшие в строительстве газопровода в аннексированный Крым и незаконной добыче углеводородов в пределах Украины.

В этот перечень попали 18 компаний из РФ и шесть крымских. В частности, завод Фиолент, который после аннексия полуострова работает на благо оборонно-промышленного комплекса РФ.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее заместитель главы МинВОТ Георгий Тука дал прогноз, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" Парламентской ассамблеии Совета Европы. До этого, зимой нынешнего года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков впал ярость из-за нового пакета антироссийских санкций США.



