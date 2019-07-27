"Покупка фиктивная": что известно о задержанном в Украине танкере РФ

27 июля 2019, 09:32

Ранее танкер принадлежал обанкротившейся компании Волго-Донское судовое агентство.

танкер РФ
Задержанный российский танкер Neyma (Nika Spirit)

В компании Альтомар Шиппинг, которая является владельцем задержанного в Измаиле российского танкера Neyma (Nika Spirit), прокомментировали сложившуюся ситуацию

По словам сотрудницы компании, до 24 июля они не знали о том, что их танкер фигурирует в украинском уголовном деле.

"Если бы мы имели такую информацию, то точно не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы", - пояснила представительница компании в комментарии Немецкой волне.

Она отметила, что директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где решал в том числе и вопрос возвращения экипажа судна, состоящего из граждан России и нанятого на работу перед последним рейсом танкера.

Читайте такжеВ США оценили задержание Украиной российского танкера NeymaКроме того, отмечается, что ранее танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО Волго-Донское судовое агентство, а с февраля этого года его владельцем значится компания из Геленджика Альтомар Шиппинг.

Согласно сообщению о распродаже имущества, за судно Альтамар Шиппинг заплатила 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов). В то время, как в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.

"После покупки новый судовладелец, очевидно, изменил название судна, чтобы "подтереть" его историю. Так часто делают, если покупка фиктивная", - предполагает представитель украинского фонда помощи морякам Ассоль Андрей Шевченко, который отмечает, что никогда не слышал  ранее об Альтомар Шиппинг.

Напомним, ранее российские моряки рассказали подробности задержания танкера Neyma.

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Россия захват моряков Украина танкер NEYMA
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