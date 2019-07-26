"Зашли тихо-мирно с пистолетами": российский матрос рассказал подробности задержания танкера Neyma

Задержание российских моряков на танкере Neyma / Фейсбук А.Матиоса

В задержании российского танкера Neyma (Nika Spirit) участвовали около 20 украинских силовиков, рассказал матрос судна Илья Дерябкин.

По его словам, украинские правоохранители не повредили танкер при его задержании: "Группа людей в форме, человек 15, зашла на судно. Все было тихо-мирно. Пара человек была с пистолетами. Потом еще пришло человек пять".

Дерябкин отметил, что беседа проходила спокойно, "никто не хамил". "Нас спрашивали о том, где мы были в определенный период в прошлом году, где вышли, как вышли, зачем вышли, сколько шли", — пояснил он.

Он добавил, что во время допроса от украинской стороны звучала информация о том, что данное судно когда-то перекрывало проход в Керчи украинским судам. "То, что наше судно ранее называлось Neyma, нам сказали на этом самом допросе. То есть члены экипажа этого не знали. По новостям мы этого, конечно, не помнили, да и не обращали на это внимание", — сказал Дерябкин. По его словам, главное, что "предъявляли" украинцы — это то, что судно участвовало в Керченском инциденте. "И нас спрашивали, кто и где был в этот [в момент инцидента в Керченском проливе в 2018 году] момент", — пояснил матрос РБК.

Читайте такжеЗадержание танкера Neyma: российские моряки прибыли в МосквуПо словам Дерябкина, вся команда задержанного судна из Краснодарского края. "Никто из всей нашей команды на судне (которое имело ранее название Neyma) не плавал. Судовладелец собрал нашу команду совсем недавно. Я, например, на танкере всего месяц. На Nika Spirit все моряки новые, так как поменялась компания, которая владеет судном. Задача нашей команды была простая — перегнать судно на ремонт", — сообщил он.

Напомним, в посольстве США в Украине прокомментировали задержание российского танкера в Измаиле.

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