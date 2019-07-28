В Запорожье произошла утечка титана

Спасатели оперативно справились с утечкой титана / ztmc.zp.ua

В воскресенье 28 июля утром на Запорожскомтитано-магниевом комбинате произошло ЧП - из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.

К месту происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"Спасатели в зоне поражения, для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудования для подачи пены. Работники ООО ЗТМК, для ликвидации течи из бака, перекрыли вентиль и установили бандаж. Также осуществлено перекачку химического вещества в другой цистерны", - сказано в сообщении.

Органы местной власти организовали перекрытие движения транспорта, подвоз воды и чередование автомобиля скорой медицинской помощи. Всего было задействовано 4 экипажей патрульной полиции города, 2 автоцистерны и один автомобиль скорой медицинской помощи.

Авария полностью была ликвидирована в 11:40, опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее СБУ открыла дело из-за утечки радиации на горно-металлургическом комбинате АрселорМиттал.