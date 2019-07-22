Обыски на АрселорМиттал: СБУ открыла дело из-за утечки радиации

На крупном комбинате произошла утечка радиации / АрселорМиттал

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против руководства горно-металлургического комбината АрселорМиттал, по причине утечки радиации вследствие нарушения техники безопасности.

"Представителями АрселорМиттал фактически препятствовалось предоставление документов СБУ для того, чтобы вызвать возможный резонанс в обществе, возможно, чтобы прикрыть, какое-то другое событие, которое произошло позже на АрселорМиттал", - сказал во время брифинга и.о. главы СБУ Иван Баканов.

По словам руководителя силового ведомства, менеджмент комбината допустил халатность во время исполнения служебных обязанностей.

Также руководитель следственного отдела УСБУ в Днепропетровской области Игорь Иена добавил, что, по сообщениям граждан, во время ввода в эксплуатацию одной из установок для непрерывного литья стали были допущены серьезные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего облучения превысило допустимые пределы.

Следователям во время обыска на предприятии администрация сообщила, что этот прибор сейчас находится в нерабочем состоянии. Однако следователи обнаружили следы использования и эксплуатации на самой машине. Специалисты провели соответствующие замеры, в результате которых обнаружили радиацию, которая значительно превышает предельно допустимый уровень для работы на предприятии. Во время работы сотрудников СБУ администрация не допускала их к полноценной проверке самой машины, хотя они все же зафиксировали следы вмешательства в конструкцию - в частности бетонную опалубку, которую самостоятельно установили работники предприятия, а также обычные листы металла, которым на предприятии пытались защитить ионизатор от дополнительного облучения окружающей среды.

Отмечается, что топ-менеджеры АрселорМиттал не выдавали следователям документы под различными предлогами. Против ряда сотрудников комбината возбуждено уголовное дело по обвинению в экоциде.

Как известно, Служба безопасности Украины 20 июля провела обыск на открытом иностранными инвесторами предприятии ArcelorMittal. Генеральный директор обратился в организации с просьбой "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на обыски на предприятии ArcelorMittal, охарактеризовав их, как тревожный вызов.