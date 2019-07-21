В ArcelorMittal озвучили подробности обысков СБУ

На ArcelorMittal продолжаются обыски / Фото: Громадське ТБ

В Кривом Роге Днепропетровской области на горно-металлургическом комбинате ArcelorMittal, который является крупнейшим в Украине иностранным инвестором, 20 июня по состоянию на 21:00 продолжаются обыски сотрудниками СБУ.

"Просто сидят и проверяют документы", - рассказал Громадському ТБ работник департамента безопасности.

Топ-менеджер компании пояснил, что утром на территорию предприятия пришли около двадцати сотрудников СБУ и специалист-радиолог. Они заявили о намерениях проверить одну из двух новых машин непрерывного литья заготовок, которые построила компания SMS Metallurgical Service LLC со штаб-квартирой в Германии.

"Сейчас строятся 2 такие машины, хотя на самом деле они выглядят как огромные цеха. Стоят 140-150 миллионов долларов, все это в рамках модернизации производства. СБУ исследовали ту машину, которая уже находится на стадии испытания - она еще не запущена, но скоро будет введена в эксплуатацию", - рассказал собеседник.

По словам представителя ArcelorMittal, радиолог в работе нового оборудования нарушений не зафиксировал. Он добавил, что силовики не изъяли оригиналы документов, а попросили сделать копии. Журналистов на территорию предприяти во время обысков не пропускают.

Как известно, Служба безопасности Украины 20 июля провела обыск на открытом иностранными инвесторами предприятии ArcelorMittal. Генеральный директор обратился в организации с просьбой "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на обыски на предприятии ArcelorMittal, охарактеризовав их, как тревожный вызов.