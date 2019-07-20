"Тревожный вызов": секретарь СНБО отреагировал на обыски на ArcelorMittal

Данилюк обещает выяснить, зачем СБУ нагрянула с обысками к иностранным инвесторам / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк отреагировал на обыски на предприятии ArcelorMittal, охарактеризовав их, как тревожный вызов.

"Тревожный вызов. Разбираюсь…" – написал Данилюк, разместив ссылку на сообщение исполняющего обязанности генерального директора ArcelorMittal об обыске.

Как известно, Служба безопасности Украины 20 июля провела обыск на открытом иностранными инвесторами предприятии ArcelorMittal. Генеральный директор обратился в организации с просьбой "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".