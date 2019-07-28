Зеленский в Одессе с трибун посмотрел матч Динамо-Шахтер

Зеленский смотрел футбол с Богданом и дочерью/ Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский посетил матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером на стадионе Черноморец в Одессе.

Присутствие гаранта на футболе болельщики заметили во время телевизионной трансляции.

Матч с трибун Зеленский смотрел вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом. На скриншотах можно увидеть, что рядом с главой государства находилась его 15-летняя дочь Александра.

/ Фото: скриншот из видео

/ Фото: скриншот из видео

Напомним, Зеленский 26 июля посетил с семьей Лигу смеха в Одессе, которая прошла на Морвокзале.

Президент прилетел рейсом эконом-класса МАУ в Одессу с неофициальным визитом, чтобы посетить, в частности, Лигу смеха. В самолете он делал селфи с учениками одной из школ.

Следует добавить результат матча, который смотрел Зеленский: киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер и стало обладателем Суперкубка Украины. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.