"Раковая опухоль": Эксперт оценил опасность от предоставления Донбассу особого статуса

Война на Донбассе / УНИАН

Известный эксперт, советский диссидент и руководитель Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс утверждает, что официальному Киеве ни в коем случае не следует предоставлять Донбассу автономный статус.

"Это некая раковая опухоль, которая создана Кремлем на теле Украины, и, если дать ей автономию, она будет разрастаться и прогрессировать", − заявил он в интервью порталу "Апостроф".

По мнению Зисельса, включение Донбасса в состав Украины при нынешнем положении вещей – с террористическими группировками "Л/ДНР", российскими войсками – "фантастическая идея, которая приведет к ужасным последствиям".

Напомним, ранее эксперт и президент Центра экономического развития Александр Пасхавер в деталях прогнозировал статус областей Донбасса. До этого по поводу того, нужен ли Донбассу особый статус, высказывался лично президент Владимир Зеленский.