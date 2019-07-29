"Понаехавшая худоба, дебилы, позорище": в Сети обсуждают скрепы на параде в Крыму - фото

28 июля в Севастополе прошел морской парад по случаю Дня военно-морского флота России. Специально на парад из Москвы прислали российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Правда, увидеть Медведева да и сам парад посчастливилось не всем. С утра в воскресенье входы на набережную Приморского бульвара были перекрыты военнослужащими Черноморского флота России и полицейскими.

В итоге сотни туристов, специально прибывших в Севастополь, чтобы посмотреть на военное зрелище, так и не попали на смотровые трибуны.

В некоторых местах образовалась давка.

К слову, жители аннексированного Крыма засыпали соцсети фотографиями увиденного и рассказали о своем отношении к этому торжеству.

Людей возмутило, что выступал перед ними ансамбль из "ЛНР" под названием "Новороссия".

"Ну дебилы ну шо тут сказать и ещё какие то у них победы были у флота шо та не припомню", - прокомментировал в Сети некто Нувыблиндаете.

"Позорище, а не парад. Все очень вяло смотрелось, если сравнивать с парадом 5 лет назад", - написал Сергей Парфененко.

Не обошлось и без милитари-шоу для детей.

На площади Нахимова севастопольцам демонстрировали вооружение и сухопутную военную технику. Российские военные давали детям оружие, объясняли, как из него целиться и стрелять.Также на площади Нахимова был установлен "пункт отбора на военную службу по контракту". Там раздавали буклеты, рекламирующие службу в российской армии и флоте, в том числе в отдельную бригаду разведки Черноморского флота.

Некоторые граждане просто уехали из города в день ВДВ.

Те, кто уехали - в соцсетях высказались о том, что думают о понаехавших - что народ приехал тереться, ублажая свои патриотические скрепы.

Многие парад просто не поняли, а людей, которые приехали посмотреть это зрелище – называют худобой.

"Двое в мою сторону:

- "С праздником!"

Спрашиваю у них:

- "С каким?"

- "С днём военно-морского флота!"

Переспрашиваю:

- " Флота россии?"

Один другому:

- "Он спрашивает "флота россии?", а мы где?"

Другой, с гордостью:

- "Флота советского союза!"

Смеясь, сообщаю ему новость:

- "Так его уже давно нет!"

- "Это для тебя нет, а для нас он будет всегда!"

Продолжаю за него:

- "...но никогда больше его не будет на карте мира"

Похоже, из наползших были", - рассказал в Сети Hans Art Zed Meyer.

"Хвора понаєхавша худоба...", - ответил Василий Охрименко.

Напомним, ранее в захваченном Российской Федерацией Крыму — в Севастополе — на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Черном море "умер" плавающий бронетранспортер. В Севастополе БТР заглох возле корабля, и его отбуксировали.

Кроме того, на репетиции был еще один "облом" — в начале мероприятия на короткое время из-за технических неполадок пропала звуковая трансляция.