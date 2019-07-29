Отец Гандзюк встречался с Зеленским: подробности

29 июля 2019, 14:05

Виктор Гандзюк раскрыл подробности встречи с президентом.

Виктор Гандзюк
Виктор Гандзюк виделся с Зеленским / bbc.com

Виктор Гандзюк, отец облитой кислотой активистки Екатерины Гандзюк, которая 4 декабря 2018 года скончалась в больнице, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она ​​была обнадеживающей", - сказал Виктор Гандзюк.

По словам отца Гандзюк, у предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает.

"... Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии. Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться...", - сказал он в интервью BBC-Украина.

Напомним:

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил кислотой известную активистку, управляющую делами исполнительного комитета мэрии города Екатерину Гандзюк. Полиция опубликовала видео, на котором запечатлен мужчина, обливший кислотой Гандзюк.

4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице в группе Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?"."Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья течение суток предоставят больше информации", - было написано в сообщении.

27 сентября 2018 года Екатерина Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты. "Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - заявила прикованная к постели пострадавшая на камеру.

4 июля 2019 года глава МВД Арсен Аваков раскритиковал приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и заявил, что могут быть новые сообщения о подозрении. Аваков рассказал об этом активистам, которые подняли плакаты "Кто заказал Гандзюк?" во время визита в Канаду.

"Вы верно сказали о корнях этого убийства – масштабная системная коррупция в руководстве Херсонской области. В МВД не идет сейчас следствие, но вы знаете, что сейчас есть подозрения у двух людей по заказу этого убийства. Это председатель областного совета и один из помощников народного депутата", - сказал Аваков.

Он также отметил, что правоохранители разыскиваю еще одного человека, который скрывается в ЕС.

"И то, что мне известно, - это не последнее подозрение в этом деле", - сказал глава МВД.

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