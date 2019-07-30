Синоптик предупредила украинцев о резком похолодании

В ряде регионов в среду еще будет жарко / facebook.com/MNS.GOV.UA

Синоптик Наталия Диденко сделала прогноз погоды в Украине на последний день июля – месяц завершится приятной прохладой. А уже 1 августа украинцев ожидает похолодание.

В среду, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке Украины, на Черниговщине, Харьковщине, в северных районах Киевщины составит скромные +18…+ 22 градуса. В большинстве областей в течение дня будет комфортно – воздух прогреется до +22… +27 градусов.

Жарко будет в среду на юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, а также в Донецкой области – тут термометры покажут + 27…+ 32. Однако, уже 1 августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов, прогнозирует синоптик.

Кратковременные дожди с локальными грозами 31 июля пройдут в западных областях, на востоке и местами на Днепропетровщине. В большинстве областей существенные осадки маловероятны.

А погода в Киеве в последний день июля будет очень комфортной - в течение дня ожидаются +24 градуса и солнце. В дальнейшем жара в столице маловероятна.

1 августа погода в Украине изменится - температура воздуха опустится до +18…+20 градусов, но потом выровняется и будет колебаться в пределах + 22…+ 26 градусов.

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Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в августе 2019 года может удивить температурой воздуха - она будет немного выше средних многолетних значений.