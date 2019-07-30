Досрочные местные выборы: Богдан назвал ключевое условие

Андрей Богдан обратил внимание на незаконченную реформу местного самоуправления.
Проведение досрочных местных выборов невозможно досрочно без принятия соответствующего закона, заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.
"Конфигурация такого соответствующего закона мне пока непонятна. Плюс, у нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления: часть выборов объединенных территориальных громад состоялась, часть не состоялась. По логике законодательства было бы совершенно логично закончить реформирование ОТГ, а затем провести перевыборы уже в новом существующем местном самоуправлении", - сказал он во время брифинга в Киеве.
При этом Богдан также спрогнозировал, когда может быть принято такое решение - "это диалог с депутатами, они все имеют свое мнение, они все личности".
Напомним, ранее в Слуге народа рассказали о сроках проведения местных выборов.