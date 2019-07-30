Досрочные местные выборы: Богдан назвал ключевое условие

Андрей Богдан / president.gov.ua

Проведение досрочных местных выборов невозможно досрочно без принятия соответствующего закона, заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Конфигурация такого соответствующего закона мне пока непонятна. Плюс, у нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления: часть выборов объединенных территориальных громад состоялась, часть не состоялась. По логике законодательства было бы совершенно логично закончить реформирование ОТГ, а затем провести перевыборы уже в новом существующем местном самоуправлении", - сказал он во время брифинга в Киеве.

При этом Богдан также спрогнозировал, когда может быть принято такое решение - "это диалог с депутатами, они все имеют свое мнение, они все личности".

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали о сроках проведения местных выборов.