ГБР проводит обыски в аэропорту Жуляны и на таможне

30 июля 2019, 16:51

Сотрудников таможенного поста подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Госбюро расследований
Госбюро расследований проводят обыски в двух аэропортах и на таможне

Государственное бюро расследований провело несколько санкционированных обысков на таможенных постах аэропорта Киев в Жулянах и Запорожье-аэропорт, а также в помещении Запорожской таможни ГФС.

Обыски и следственные действия проводились в рамках уголовного производства , сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - рассказала Варченко.

Она добавила, что сейчас проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины и устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.

Ранее СМИ рассказали о новом деле ГБР против Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
обыск ГБР аэропорт Жуляны
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:09
Экс-футболист Шахтера отправился в Китай
17:04
Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma
17:00
В Крыму автомобиль рухнул с обрыва на пляж с людьми - фото Фото
16:52
Кража вещдоков на 50 миллионов: детективы задержали еще одного подозреваемого
16:51
ГБР проводит обыски в аэропорту Жуляны и на таможне
16:47
Эксперт спрогнозировал, получит ли Саакашвили высокую должность от Зеленского
16:46
Украинский генерал поделился планами "достать ракетами Москву и Питер" Видео
16:43
Женщины, незаконченное высшее: социологи нарисовали портрет избирателя Слуги народа
16:33
Известный спортивный чиновник обвинен в организации заказного убийства
16:33
Даша Астафьева случайно засветила голую грудь Фото
16:23
Пьяный водитель устроил гонки с копами: беглеца остановил бетонный забор Видео
16:17
Умерла участница Олимпиады-2014
16:09
Синоптик предупредил о жуткой жаре в августе: где ждать пекла до +36 градусов Видео
15:57
Увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили
15:55
Зеленского позвали на дебаты в Генассамблею ООН
15:50
Карпаты подписали двух легионеров
15:39
Метро Киева откажется от "зеленых" карт: детали Видео
15:36
Муж знаменитой певицы скрывается в Украине от международного розыска
15:34
Нормандский формат "не фурычит": в Польше сделали громкое заявление по Донбассу
15:21
Стрельба в Киеве: уроженец Днепропетровщины ранил 18-летнюю девушку (фото)
15:12
"Свиньи, как в Индии": туристы показали на видео срач на пляжах Азовского моря Видео
15:00
Новый допрос Порошенко: стала известна дата и время
14:57
Шлюхострим: девушки‑стримерши проведут флешмоб против сексизма
14:43
Кэти Перри лишилась клипа с 2 млрд просмотров: что случилось Видео
14:42
В Англии ввели новое футбольное правило
14:30
На курортах Азовского моря массово травятся люди: подробности
14:14
Шюррле подпишет контракт со Спартаком
13:55
Досрочные местные выборы: Богдан назвал ключевое условие Видео
13:48
У Зеленского заявили, что новая Рада может не успеть собраться до 1 сентября
13:48
"Зеленский уволил Короля Артура": Соцсети знатно похохотали над указом президента
13:43
Adidas раздает 3000 пар обуви: мошенники "разводят" наивных украинцев
13:30
Скандал с телемостом: в Нацсовете рассказали о проверке NewsOne и пригрозили санкциями Видео
13:28
Синоптический глаз узрел прохладный прогноз погоды в Украине на ближайшие дни Видео
13:07
Голую Полякову отхлестали в бане, опубликовано видео Видео
12:55
Выборы-2019: ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов
12:52
Появились подробности убийства бывшего чемпиона России по кикбоксингу
12:46
Отмена парада: у Зеленского рассказали, как в Киеве отметят День независимости Видео
12:35
Отставка Богдана: стала известна судьба главы Офиса Зеленского
12:29
Синоптик предупредила украинцев о резком похолодании
12:22
Российского боксера сняли с рейса из-за обвинений в домогательствах
12:16
Новый русскоязычный телеканал: в Нацсовете ответили на предложение Офиса президента
11:57
Снежана Егорова выходит замуж
11:57
Голая стриптизерша отвезла домой: агент Милевского рассказал о случае с футболистом в России Видео
11:56
"Сценарий фильма ужасов – кому-то и не повезет": астрологи посоветовали, как пережить опасный период Видео
11:55
Зеленский назначил нового начальника СБУ в Черкасской области
11:54
Богдан напишет заявление о своей отставке – источник Видео
11:50
Нардеп-беглец Онищенко рассказал, почему Порошенко покинул Украину
11:39
Кристиан Кастильо госпитализирован из-за травмы головного мозга
11:36
"Проблемы и негатив": эксперт оценил шансы команды Зеленского "подвинуть" Кличко
11:31
В Киеве из-за задымления Boeing вынужденно вернулся в аэропорт: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять