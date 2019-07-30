ГБР проводит обыски в аэропорту Жуляны и на таможне

Госбюро расследований проводят обыски в двух аэропортах и на таможне

Государственное бюро расследований провело несколько санкционированных обысков на таможенных постах аэропорта Киев в Жулянах и Запорожье-аэропорт, а также в помещении Запорожской таможни ГФС.

Обыски и следственные действия проводились в рамках уголовного производства , сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - рассказала Варченко.

Она добавила, что сейчас проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины и устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.

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