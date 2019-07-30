Выломали дверь и закидали яйцами: Укринформ атаковали крепкие молодчики

В потасовке пострадали три работника агентства / facebook/bohdan.khodakovsky

Общественная организация Традиция и порядок устроила погром в национальном агентстве Укринформ. Пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности руководитель пресс-зала Сергей Сай-Боднар.

В зале Укринформа проводилась пресс-конференция Андрея Аксенова, посвященная выборам на 50-м округе в Донецкой области.

Молодые люди крепкого телосложения в футболках Традиция порядок ворвались в пресс-зал с криками Ганьба и Сепаратист Аксенов. Они закидали яйцами и облили водой спикеров.

Во время потасовки пострадали три работника агентства, подтвердил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей станице в Facebook.

"Хотя сотрудники Укринформа закрыли дверь в зал, молодчики выломали двери и забросали яйцами спикеров и присутствующих. Прорываясь в помещение, "активисты" толкали работников агентства и при этом пострадали по меньшей мере три человека, сообщила НСЖУ заместитель генерального директора Укринформа Ирина Чередниченко. Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднару, которого молодчики душили, оттягивая от дверей. Сейчас журналисту оказывают медицинскую помощь врачи скорой. Также избили двух сотрудников технического отдела агентства", - сообщил Томиленко.

В свою очередь, глава общественной организации Традиция и порядок Богдан Ходаковский заявил, что они выступают против одиозного сепаратиста и начинают масштабную кампанию по борьбе с российским реваншем.

"Должны отметить, что на 50-м округе пока побеждает не лучший персонаж и противные нам они одинаково. Но Аксенов, человек, который был непосредственно замешан в организации сепаратистского движения, до выборов не имеет допускаться вообще! Приносим извинения коллективу Укринформ за эмоциональность нашего протеста и настоятельно рекомендуем не вести дела с людьми, на совести которых кровь украинских солдат. Остановим попытку российских агентов отвоевать Украину!", - заявил Ходаковский.

Ранее на Донетчине члены окружной комиссии исчезли вместе с избирательной документацией.