Переобувание на лету: как экс-союзники Порошенко превратились в его главных критиков

31 июля 2019, 07:22

Чем дальше, тем больше бывший президент будет получать ударов. И это будет достаточно заслужено

Порошенко , Аваков
Петр Порошенко и Арсен Аваков

Глава МВД Арсен Аваков обрушился с критикой на Петра Порошенко - обвинил бывшего президента в том, что тот "лжет - как дышит".

"Порошенко бессовестно лжет, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать – как дышать, и поэтому он проигрывает!", - написал в Facebook Аваков.

И добавил, что Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему, лжецу, а любому честному человеку.

"Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе, чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги. Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то, за что заслужил отвечать, – пусть отвечает. Не жаль".

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Аваков занял пост министра внутренних дел в феврале 2014 года – сразу после победы Революции Достоинства. И сохранил ее в 2016-ом, когда Арсений Яценюк ушел в отставку. В СМИ периодически появлялась информация, что между главой МВД и президентом происходят конфликты, но пять лет ему удалось продержаться на своем посту, причем публичных конфликтов с Порошенко не происходило.

Бывшие соратники наносят удар

21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Тогда с разгромным преимуществом победил Владимир Зеленский – за него проголосовало 73,23% избирателей. Бывшего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% украинцев.

Многие соратники экс-президента ушли от него молча, громких заявлений делать не стали.

"Переобулись на ходу" - так называют теперь людей из окружения Порошенко, которые открыто критикуют Петра Алексеевича. Мы вспомнили бывших друзей, которые публично заявили о том, что не поддерживают больше бывшего главу державы. И выяснили - идет ли речь о "ножах в спину". 

89 дней от даты выборов – 19 июля Владимир Гройсман заявил, что Петр Порошенко и глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук пребывают "в абсолютном диалоге" и "общаются по вечерам".

В эфире одного из телеканалов премьер-министр сказал:

Петр Алексеевич с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше

Владимира Гройсмана прямо называют человеком Порошенко - он бывший мэр Винницы, которая считается вотчиной Петра Алексеевича.

Гройсман Порошенко
Владимио Гройсман и Петр Порошенко

Прошло 23 дня после второго тура выборов - 14 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что Петр Порошенко его обманул. Объяснил на пресс-конференции, что перед Объединительным собором между ним, Епифанием, президентом Петром Порошенко и архиереями была достигнута устная договоренность, что внутри страны церковью будет управлять он, а на внешнем уровне ее будет представлять предстоятель. Филарет: 

Письменно мы не подписывали, потому что я доверял. И президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули

"Они себя ведут так, будто меня не существует ...", - уточнил в интервью одному из изданий патриарх.

При этом сам Филарет признает, что Порошенко сыграл огромную роль в получении томоса, о чем говорит в каждом интервью.

порошенко филарет
Петр Порошенко и Филарет

За 7 дней до второго тура президентских выборов - 14 апреля нардеп от Народного фронта Антон Геращенко заявил, что украинцы "выбрали другу страну, свободную от коррупции, кумовства, потоков лжи и притворства".

Жизнь в Украине после второго тура президентских выборов не заканчивается, а, наоборот, заиграет новыми яркими красками. Украинцы - мудрый народ, которые не хотят дать себя одурачить во второй раз.

А спустя еще пару дней добавил: "Человек который проиграл все... Петр Порошенко...".

Блок Петра Порошенко и Народный фронт до последнего были в парламентской коалиции. В 2016-ом из нее вышли Самопомощь, Батькивщина и Радикальная партия Ляшко. Дружбу партиями подтверждают и совместные голосования БПП и НФ.

"Критики будет только больше"

Политолог Олесь Доний объясняет, что причина критики Порошенко – достаточно заслуженная.  

"Иллюзии касательно Петра Порошенко были у 50% избирателей, которые пришли голосовать за него на участки в 2014-ом. Постепенно, вследствие неисполнения президентом обещаний или использования должности с целью материального обогащения, эти иллюзии начали испаряться. Кто-то начал критиковать почти сразу, кто-то позже. В том числе - и назначенцы, такие как Михаил Саакшвили, он начал делать это после отставки. Бывший министр Айварас Абромавичюс критиковал Игоря Коненко – человека из ближайшего окружения Порошенко, который пытался давать ему указания от имени президента", - вспоминает Олесь Доний.

Он уточняет, что негативные оценки деятельности тех, кто уходит в отставку или уже покинул свой пост, понятны.

"Как и то, что большинство общества не просто отвернулось от Порошенко, а значительная его часть хочет привлечения бывшего главы государства к уголовной ответственности.  Вопрос к тем, кто шел с ним до последнего момента. То есть те, кто ассоциировался с командой экс-главы государства, они по идее должны были понимать, к чему он ведет, и его критику стоило начать раньше. Но с формальной точки зрения, ни премьер Гройсман, ни министр внутренних дел не находились в подчинении президента. И официальной связи между ними не было, поэтому их отход и критика не должны восприниматься как удары в спину", - говорит политолог.  

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Но другое дело, как это воспринимает Порошенко, добавляет эксперт.

"Ведь Гройсмана фактически протежировал бывший президент, и он настоял, чтобы тот стал премьером. А вот создание премьером отдельного списка, который отбирал голоса у партии Порошенко, стало очень чувствительным ударом", - объясняет Доний.

Что касается Арсена Авакова, то он занял нейтральную позицию во время избирательного процесса.

"А судя по последнему интервью Порошенко, от трактовал это как работу против него. То есть, Петр Алексеевич даже не понял, что нейтральное отношение органов внутренних дел – это не борьба против него, как президента, а – равные условия. И до него это не дошло, в результате чего бывший президент дает обиженные интервью", - уточнил эксперт.

Резкий ответ Арсена Авакова понятен – он всегда не давал себя колоть и критиковать.

"И такая резкая реакция достаточно ясна, потому что это присуще его линии поведения. И в данном случае Петр Порошенко, давая жесткие комментарии и не понимая нейтральной функции, которую должны сохранять органы правопорядка, сам это спровоцировал. Очевидно, что деятельность СБУ и Генпрокуратуры, которые откровенно содействовали бывшему президенту, его устраивала. А нейтральная – нет. И чем дальше, тем больше Порошенко будет получать ударов. И думаю, что это будет достаточно заслужено", - резюмировал Доний.

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Петр Порошенко Филарет Олесь Доний Антон Геращенко Арсен Аваков Владимир Гройсман выборы 2019
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