Консультант МВФ возглавила наблюдательный совет Приватбанка

Главой наблюдательного совета ПриватБанка стала консультант МВФ / Фото: пресс-служба Приватбанка

В рамках первого заседания наблюдательного совета Приватбанка была избрана его глава – бывшая эксперт-консультант МВФ и экс-сотрудница управления технической помощи Госказначейства США Шерон Иски.

"Согласно стратегии развития сектора государственных банков, которая является политикой собственности для государственных банков, ПриватБанк должен быть стабилизированный, оздоровленный, развитый и возвращенный на рынок путем приватизации до 2022 года", - цитирует пресс-служба Приватбанка Министра финансов Украины Оксану Маркарову.

Глава Минфина подчеркнула, что перед новым наблюдательным советом стоит цель о прозрачной приватизации банка и определение стратегии дальнейшей работы.

Читайте такжеНацбанк собирается второй раз национализировать ПриватБанк"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", - подчеркнула Иски.

Следует добавить, что по закону во избежание политического давления в наблюдательный совет Приватбанка входят шесть независимых экспертов, три представителя Украины и одного делегата должен утвердить президент. Данное ведомство создано в рамках реформы корпоративного управления в государственных банках.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. По мнению судей, он нарушал нормы действующего законодательства.

14 июня Верховный суд Украины отклонил жалобу ПриватБанка и счел законным взыскание с банка в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 миллионов гривен.