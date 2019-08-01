"Не пузатый и не мордатый": Зеленский похвастался новым фото из спортзала

Президент опубликовал фото из спортзала в соцсети / Facebook Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский в очередной раз показал, как поддерживает тело в хорошей физической форме. Утром 1 августа он опубликовал в Facebook новое фото из спортзала.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро", – написал глава государства.

Под постом президента завязалась нешуточная дискуссия. Одни пользователи хвалят Зеленского за то, что он меняет "имидж пузатых и мордатых", другие – возмущаются, что он позирует на камеру и не занимается государственными делами:

"За сутки 14 обстрелов ... припиздент то на пляже, то на концерте, то в спортзале ... нахера было идти в президенты?? - мог бы развлекаться и без этой должности"

"Який ранок? Робочий день давно. Працювати коли збираєтесь?"

"Может пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина. Одни глупые филосовствования, концерты, манипуляции и фотки с пляжа и спортзала"

"Він що, не має права на особисте життя. Якщо він став президентом - то йому перетворитися на робота. Так, по-вашому, потрібно. Шаурму не їж, бо війна, а ти шаурму хаваєш на заправці. На море не ходи, бо реформи не закінчено. Спортом - ні, ні. Бо міняєш імідж пузатих і мордатих, нормального. Ви чого хочете?"

Ранее заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов рассказывал, что Владимир Зеленский любит заниматься в спортзале рано утром, перед началом рабочего дня. Также, по его словам, у Зеленского гораздо более жесткий график, чем у всех сотрудников Офиса, мол, в первые дни президентства засиживались до 1-2 часов ночи.

Напомним, Владимир Зеленский уже публиковал фото из спортзала, расположенного в здании Администрации президента на улице Банковой. Тогда вместе с ним засветился руководитель АП Андрей Богдан.

Также еще весной Зеленский публиковал совместное фото с членами своей команды – главой Администрации президента Андреем Богданом и заместителями главы АП Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком – с блюдами из фастфуда, в частости, с шаурмой.