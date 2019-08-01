Нацгвардия выходит на улицы: новые полномочия патрульных

Силовики имеют право применять превентивные меры.
С 1 августа на улицы украинских городов для охраны общественного порядка вышли более двух тысяч сотрудников Национальной гвардии.
Как сообщают в пресс-службе Нацгвардии, военнослужащие при патрулировании будут обладать теми же полномочиями, что и полицейские.
При несении службы нацгвардейцы будут руководствоваться законодательством, согласно которому патрульные могут осуществлять превентивные превентивные меры и меры полицейского принуждения.
К превентивным мерам относятся:
- проверка документов;
- проведение опроса;
- осуществление поверхностной проверки и осмотра;
- остановка транспорта;
- требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории;
- ограничение передвижения человека, транспортного средства или фактического владения вещью;
- проникновение в жилье или другое владение человека;
- проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
- съемка на видео и фотографирование;
- проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;
- осуществление полицейской опеки.
Полицейские меры принуждения включают в себя физическое воздействие, применение спецсредств и применение огнестрельного оружия.
Сегодня 593 отряда военнослужащих Нацгвардии начали самостоятельное патрулирование украинских городов. Гвардейцы будут полностью экипированы и вооружены во время несения службы.
Напомним, 20-летний военный Найгвардии, который утром 29 июля в Киевском райсуде Одессы выстрелил себе в голову, скончался в больнице.