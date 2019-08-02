СБУ осталась Службой Беспредела Украины? реклама

2 августа 2019, 17:00

Заявление директора ООО "Термолит" Мелитополь Исаева Исы Хизриевича

СБУ остается единственным силовым ведомством в нашей стране, которого вообще не коснулись реформы и которое остро в них нуждается. Оставив свои основные задачи, сотрудники Службы безопасности Украины по-прежнему занимается преследованием бизнеса. Порой СБУ явно выходит за рамки своих полномочий, производят обыски, уголовные производства и санкции. СБУ не имеет права их расследовать, потому что придуманные обвинения не связаны с защитой национальной безопасности и обороны и никак не связанны с терроризмом. Неужели в момент, когда в Украине такое нестабильное положение, СБУ нечем заняться?

В конце недели 26.07.2019 года в 14-30 в офис предприятия ООО "Термолит" ворвались семеро сотрудников Управления СБУ Запорожской области и провели обыски в помещениях предприятия, в квартире и автомобиле директора предприятия. Ничего не обнаружили.

Все это происходило под надуманным предлогом, что на поставку индукционной плавильной печи для плавки стали мы должны были оформить разрешение в Государственной службе экспортного контроля Украины. С нашей стороны было предоставлено документальное подтверждение о том, что выпускаемая предприятием плавильная печь не является вакуумной и не подлежат государственному экспортному контролю. По позиции 2В226 Единого списка товаров двойного назначения государственному экспортному контролю могут подлежать только индукционные вакуумные печи. Сотрудники СБУ не смогли показать документы от Государственной службы экспортного контроля, подтверждающие обратное.

Они просто изъяли компьютеры в отделе маркетинга и у директора предприятия, мобильный телефон, оригиналы и копии контрактов. Остановили экспортную отгрузку индукционной плавильной печи на таможенном посту.

На меня, директора предприятия Исаева И. Х. по ходатайству старшего следователя Управления СБУ Запорожской области Осипова Александра Игоревича сфабриковано уголовное производство от 21.03.2019 года.

Машины с отгружаемым оборудованием по решению суда могут быть задержаны как вещественные доказательства.  Предприятие понесет большие убытки за срыв сроков поставки продукции. И конечно же, пострадает наша репутация надежного поставщика качественных индукционных печей.

На этой неделе на допрос "приглашены" в Управление СБУ Запорожской области технический директор и заместитель директора.  Мы будем бороться, и защищаться всеми законными доступными методами.  

Для справки, в Украине ООО "Термолит" является единственным разработчиком и изготовителем индукционных плавильных печей, индукционных нагревательных, закалочных установок. В настоящее время на предприятии работают 84 работника. Темпы производства растут с каждым годом. Доля экспорта составляет более 60% (страны ближнего и дальнего Зарубежья).

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский – он намерен лишить Службу безопасности Украины (СБУ) несвойственных ей функций, на что мы очень надеемся.

Директор ООО "Термолит" г. Мелитополь Исаев И. Х.

  • Вывод негосударственной экспертизы
  • Вывод негосударственной экспертизы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:49
"Дешевый алкоголь и жилье": блогер советует из РФ переезжать в "ДНР"
17:46
Умерла Александра Стрельченко: причина смерти любимицы Брежнева и Хрущева Видео
17:17
Зенит купил форварда Барселоны за 40 млн долларов
17:13
"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс озвучила реальные перспективы Украины в НАТО Видео
17:13
Раздача паспортов РФ: получатели найдены, их допрашивают – Матиос Видео
17:00
СБУ осталась Службой Беспредела Украины? Фото реклама
16:55
Украинские саперы нашли более 30 мин возле моста в Станице Луганской
16:50
"Трампу позвоню по поводу этого черта": Кличко ответил на мем Богдана Видео
16:43
Кизяк под окна: фермеры своеобразно "наказали" Макрона - видео
16:40
"Деменция": Голый Алибасов разозлил сеть новой выходкой с КРОТом
16:15
"Падение конструкций": у Кличко оценили обвал моста через Днепр Видео
16:00
Доктор Комаровский объяснил, чем нельзя кормить детей до 4 лет
15:57
Колби Ковингтон vs Робби Лоулер: что ждать зрителям, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:54
На Николаевщине произошла утечка химически опасного вещества Фото Видео
15:52
Под Киевом чиновников разоблачили в хищении 70 млн гривен
15:52
Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение Видео
15:49
Цекало готовится стать папой
15:25
"Еще один устал": в Киеве обвалился мост через Днепр Видео
15:19
"Соски запалила": грудь Насти Каменских не вместилась в бикини
15:15
Кондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа Видео
15:02
Жерсон Родригес перейдет в киевское Динамо
14:58
"Тайный советник Зеленского": назван новый кандидат на пост премьера Видео
14:52
Нарушил закон: суд обязал ГБР открыть дело на Парубия
14:48
Названы области Украины, которым "светят" серьезные грозы и град Видео
14:44
Трамп может включиться в переговоры по Донбассу, но ненадолго - Волкер
14:24
"Еле до вас доехали": Зеленский шокирован ужасными дорогами Прикарпатья
14:24
На Одесчине у базы отдыха убило током ребенка
14:23
"175 миллионов есть?": Зеленский "раскрутил" нардепа на ремонт дорог Видео
14:10
"Макгрегор будет молиться, чтобы победил Порье" - Майкл Биспинг
14:09
"Чистый секс": новый клип Maruv на русском взорвал сеть Видео
14:04
"Смерть" ракетного договора: США и Россия официально подтвердили выход из ДРСМД
14:00
Волкер назвал главное условие для освобождения пленных Видео
13:54
Сын Хенрика Ларссона уехал играть в Россию Видео
13:52
Эксперт сказал, при каких болезнях нельзя купаться Видео
13:52
Чернокожий рэпер-фанатик отсудил у Кэти Перри миллионы Видео
13:48
Отставка Богдана: Зеленский публично прояснил ситуацию - видео Видео
13:45
Никита Потураев: что известно о главном идеологе партии Слуга Народа досье
13:30
У Зеленского рассказали, когда снизятся ставки по ипотеке Видео
13:29
Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской области: что о нем известно Видео
13:28
Кучер перешел в Карпаты
13:27
В Украину циклон тащит погодную "какабеку" - синоптик Видео
13:18
"Фигурка бомба": Катя Осадчая в бикини поделилась пикантными фото
13:01
Нурмагомедов рассказал о проблемах перед боем с Порье
13:01
В Сибири сгорели животные: в Сеть слили жуткие кадры полыхающей тайги Фото Видео
12:54
В Винницкой области восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу
12:49
Стала известна причина коллапса в метро Киева
12:43
В США на оживленной трассе приземлился самолет: опубликовано видео
12:38
Зеленский подтвердил заявление об отставке Богдана
12:36
Волкер объяснил, почему возвращение России в ПАСЕ - большая ошибка Видео
12:30
Заря - ЦСКА: что известно о ближайшем сопернике Зари по Лиге Европы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять