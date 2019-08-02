Суд постановил возместить Портнову 7 млн грн из госбюджета

Портнов пообещал не забирать из госбюджета 7 миллионов гривен / УНИАН

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Андрея Портнова по отношению к украинскому государству о защите чести и достоинства в связи с инициированием канадских санкций.

"Сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании убытков, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и Посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Сумма ущерба – около 300 тысяч долларов США", – написал Портнов в Facebook.

В украинском эквиваленте сумма составила около семи миллионов гривен. Портнов пообещал не требовать деньги из госбюджета, а "казначейство взыщет все деньги из заместителя генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Шевченко".

Письмо с переадресацией субъекта выплат Портнов 5 августа направит в Казначейство. Он намерен попросить не взимать деньги со средств украинских налогоплательщиков.

Как известно, власти Канады применили санкции против Портнова на основании письма украинской прокуратуры с марта 2014 года.

Напомним, Главное управление СБУ в Крыму проводит расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяет причастность Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.