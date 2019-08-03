СМИ узнали, какое ЧП случилось на железной дороге на Киевщине

На Киевщине с рельсов сошел грузовой поезд, узнали журналисты / Facebook.com

В пятницу вечером, 2 августа, на участке железной дороги под Фастовом Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд, никто не погиб, но движение было заблокировано.

Поезд сошел с рельсов в районе станции Кожанка, сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные источников.

По сведениям издания, из-за инцидента ожидалось, что на Центральный железнодорожный вокзал поезда прибуду с задержкой в 2,5 часа.

"…начались массовые задержки пассажирских поездов, которые должны прибывать на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. В Центральном вокзале… подтвердили, что задержки есть… О причине дежурная оператор не знает", - отмечается в материале.

/ tsn.ua

Напомним, днем 2 августа в Киеве в метро был коллапс - не работали станции Крещатик, Театральная и Университет. В подземке изменили маршруты движения поездов. Позже стало известно, что коллапс в метро случился из-за пожара.