Киев "продинамит" циклон с Балкан - синоптик

Киев в воскресенье попытается избежать влияния балканского циклона, сообщила синоптик / Скриншот видео с youtube.com

В Украину с Балкан перемещается активный циклон, однако Киев каким-то удивительным образом попытается избежать его влияния.

Погода в Киеве на завтра - на воскресенье, 4 августа, прогнозируется более-менее сухая – существенные осадки не ожидаются, написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным эксперта, в столице днем температура составит +20…+22 градуса, ожидается сильный ветер.

"Что-то где-то и покапает, однако существенные осадки в воскресенье не ожидается. Правда, ветер в Киеве завтра также будет сильным, а сильный ветер снижает чувствующуюся температуру воздуха на несколько градусов", - отметила синоптик.

Читайте такжеПогода на месяц: синоптик раскрыл, чем в Украине удивит август 2019Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что погода в Украине 4 августа ожидается неблагоприятная в ряде областей из-за перемещения активного циклона. Синоптики подчеркнули, что непогода грозит югу, востоку, Кировоградщине и Днепропетровщине.