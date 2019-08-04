Вывел на чистую воду: Климкин раскрыл подлый план Путина по Украине

Владимир Путин / Reuters

Глава МИД Украины (находящийся в отпуске) Павел Климкин заявил о том, что президент РФ Владимир Путин и его окружение в ближайшее время будет пытаться окончательно раздробить Украину по частям.

Соответствующее мнение он озвучил во время встречи с ветеранами военного конфликта на Донбассе.

"Путин будет пытаться раздолбать Украину изнутри. Угроза федерализации российской модели наибольшая за все годы независимости. Она не абстрактная, есть серьезные сценарии. Кроме Донбасса, есть риск по украинскому югу – городу Николаеву. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные стычки, чтобы откалывать регионы друг от друга", – заявил Климкин.

Он также полагает, что в ближайшие годы внешнеполитическая ситуация для Украины будет оставаться тяжелой - поскольку различные пророссийские эксперты на конференциях в Европе открытым текстом говорят - мол, после нынешней перезагрузки власти в Украине "придет пророссийская реальность".

Напомним, ранее эксперт Михаил Гончар рассказал о коварном плане Путина по Черному морю. До этого эксперт Юрий Карин раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в аннексированном Крыму.