Пойти войной на Украину: озвучена дата масштабного вторжения России

Россия готовится к вторжению в Украину / Reuters

Россия готовит мощную атаку на Украину в 20-21-м году, а США уже налаживает инфраструктуру, чтобы перебросить свои войска в Европу, заявил военный эксперт Алексей Арестович.

Арестович убежден, что в ближайшие годы Россия нападет на Украину, и президенту Зеленскому придется держать оборону.

"Россия готовится к войне, это всем абсолютно очевидно. Посмотрите, какие процессы происходят в странах Балтии, в Польше, мощнейший заказ Министерства обороны США сейчас пошел на создание инфраструктуры ускоренной переброски огромных масс войск в Европу и т. д. Направленность российских учений и движение к Белоруссии. Зеленский, как бы не разбирался в военном деле, ежедневные доклады соответствующих служб, если ему правда докладывают, но я думаю докладывают. Они показывают, что оперативная готовность российских войск в 20-21-м году. В это время президент будет Зеленский", — подчеркнул Арестович.

Кроме того, Арестович предположил, что начнется какое-то движение. Очень вероятно, что регионально или полномасштабно Россия вторгнется, передает politeka.net.

Читайте такжеСтарый конфликт. Почему Путин вертится между требованиями ГРУ и ФСБ напасть на УкраинуНапомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, грозит ли Украине нападение Путина из-за победы Зеленского. По его словам, Россия не использует ситуацию с выборами для обострения конфликта на Донбассе.

"Не нападет Путин, потому что нечем. Дело в том, что война – это не прогулка на пикник. Она требует масштабной подготовки во всех сферах, начиная с людской и заканчивая финансовой. Потому что без солдата ни одна война еще не происходила. Пока что мы не в фильме "Терминатор", когда роботы могут воевать против людей. Ситуация, какая была, такая и осталась", - сказал Жданов.

По его словам, ни военных, ни политических мотивов даже для какой-то конфронтации на востоке Украины для Российской Федерации на сегодняшний день нет.