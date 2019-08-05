Привкус зрады: в Минобороны отказались покупать украинские бронемашины из-за польских

Дозор-Б и Oncilla / коллаж Радио Свобода

Украинское Минобороны вместо украинских бронемашин Дозор-Б планирует закупки аналогичной польской боевой техники - Oncilla.

Соответствующую информацию со ссылкой на ведомство опубликовали журналисты Радио Свобода.

"Министерством обороны Украины, в соответствии с государственным оборонным заказом на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", – заявили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве утверждают - за период с 2017-го по 2019-й для нужд ВСУ не было закуплено ни одной украинской бронемашины модели Дозор-Б.

Напомним, ранее В Сеть слили аудиозаписи переговоров чиновников украинского Минобороны о поставках в ВСУ бронежилетов с дефектами. До этого офицер Минобороны спекся на хищении средств легендарного авиазавода Антонов.