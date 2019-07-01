Офицер Минобороны спекся на хищении средств завода Антонов

1 июля 2019, 23:23

Государственному предприятию, как обычно бывает в таких случаях, нанесен многомиллионный денежный ущерб.

Наручники
Наручники. Иллюстративное фото / УНИАН

Офицера и сотрудника аппарата Минобороны уличили в противоправной схеме присвоения денежных средств. 

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ.

"Полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия Антонов. Сделка происходила через заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт", − говорится в тексте. 

По данным украинских спецслужбистов, на самом деле никакие проверки не осуществлялись, а самолеты передавали заказчикам с поддельными сертификатами безопасности.

Читайте такжеСтало известно, когда на "Антонове" снова начнут делать самолеты "Руслан"В результате действий офицера  заводу Антонов как стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесен ущерб на более чем пять миллионов гривен. 

Кроме того, были обнаружены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, а также документы о выводе незаконно полученных денег в одну из стран Западной Европы.

В настоящее время следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к краже других офицеров-чиновников из Минобороны. 
Напомним, ранее в Киеве копы избили авиконструктора легендарного Ан-225 Мрия. Позднее сообщалось о том, что российский завод прекратил выпуск самолетов Ан-140.

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