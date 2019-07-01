Офицер Минобороны спекся на хищении средств завода Антонов

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Офицера и сотрудника аппарата Минобороны уличили в противоправной схеме присвоения денежных средств.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ.

"Полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия Антонов. Сделка происходила через заключение фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт", − говорится в тексте.

По данным украинских спецслужбистов, на самом деле никакие проверки не осуществлялись, а самолеты передавали заказчикам с поддельными сертификатами безопасности.

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Кроме того, были обнаружены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, а также документы о выводе незаконно полученных денег в одну из стран Западной Европы.

В настоящее время следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к краже других офицеров-чиновников из Минобороны.

Напомним, ранее в Киеве копы избили авиконструктора легендарного Ан-225 Мрия. Позднее сообщалось о том, что российский завод прекратил выпуск самолетов Ан-140.