У Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕ

Богдан Яременко уверен, что Украине нужна Ассамблея, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека / Главред

Украине необходимо продвигать свои интересы в Парламентской ассамблее Совета Европы независимо от того, что там участвует и Российская Федерация. Об этом заявил депутат от президентской партии Слуга народа, дипломат Богдан Яременко.

По его словам, ПАСЕ – это та площадка, где можно и нужно договариваться: "ПАСЕ – организация парламентов. Там нет какой-то одной установки – иди, договаривайся, иди говори. У тебя всегда будут победы и поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других – ты где-то не дотянешь".

Задача Украины не в исключении России, а в продвижении тех резолюций, которые отвечают интересам Украины, уточнил дипломат в комментарии Интерфакс-Украина. Яременко считает, что Украине нужна Ассамблея, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека, которые нужно внедрять и в нашей стране. Яременко также добавил, что пока не решено, какая именно делегация парламента – предыдущего созыва или нового – будет принимать участие в осенней сессии ПАСЕ.

"Если будут важные вопросы и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем позволить себе оставить ее. Если же не будет этих вопросов, конечно, нужно, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места", – сказал дипломат.

Напомним, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл требует пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями митингующих в Москве.

Как известно, ПАСЕ разрешила российской делегации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав 25 июня.