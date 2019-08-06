Политолог рассказал, зачем Зеленский поносит и распекает украинских чиновников

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", прокомментировал и дал объяснения для Главреда недавнему поведению президента Владимира Зеленского (неоднократно упрекавшему и распекавшему украинских чиновников высокого ранга).

"Он не нашел еще своей игры. Видно, что еще не знает кем ему быть – Петром Первым, маленьким Лукашенко, повторять ремейк по Порошенко, чувствуется, что человек еще в поиске. Все это конечно очень необычно, потому что когда приезжал Порошенко и распекал каких-нибудь чиновников, то все: и зрители, и чиновники, - понимали, что в результате дело закончится коллективной взяткой, и все будет в порядке. А тут они не могут понять игры – он их распекает и критикует, потому что хочет собрать больше денег, или хочет сделать с ними что-то более неприятное", – объяснил эксперт

Небоженко также полагает, что имиджевая линия Зеленского как президента находится в зародышевом состоянии.

Читайте также"Позвоню Баканову по поводу этого черта": продолжение перепалки Зеленского с чиновником Годунком"Чувствуется, что рядом с ним абсолютно нет советников и специалистов по имиджелогии. С одной стороны – все хотят его любить, а с другой – видно, что он затрудняется, и не знает, как себя вести. То, что он их критикует и возмущается – это нормальная реакция. Но президент – это не реакция, президент - это не контролер и не ревизор по Гоголю. Это - носитель стратегии, что совершенно разные вещи. Одно дело, когда вы приходите и возмущены мусором, а другое – когда у вас стратегия прийти и купить другую квартиру, и остальное не так важно. Но пока у Зеленского самого не появятся четкие ориентиры, он будет искать себя в виде грозного инспектора", – высказался политолог.

Далее, Небоженко провел параллели со временами президентства Виктора Януковича и Петра Порошенко, при которых публичное распекание чиновников нивелировалась коррупционными действиями.

"Но эти чиновники знали, что есть прейскурант, по которым может оцениваться угроза вышестоящего начальника – президента. Но в личностном плане нужно вырабатывать какую-то стратегию. Я пока не понимаю, может он такой и будет всегда. Если он так реагирует на них, то за этим должны быть долгоиграющие последствия, хотя бы годичные. Ведь Зеленский избран президентом на пять лет. А если он покритиковал чиновников по телевизору, и уехал, а они успокоились, то им вдвойне хорошо – не надо давать взятку и никаких последствий", – обобщил политолог.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в Борисполе со словами "Разбойник, выйди отсюда" выгнал с совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка. Позднее презиеднт Украины во время визита в Ивано-Франковск публично дал поручения новоиспеченному депутату Андрея Иванчука за свой счет отремонтировать сельскую дорогу на его мажоритарном округе.