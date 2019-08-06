"Петр І или маленький Лукашенко": зачем Зеленский кошмарит чиновников

Поездка Владимира Зеленского в Ивано-Франковск обернулась очередным шоу – президент обратился к нардепу из Народного фронта Андрею Иванчуку (победил на выборах в 88-ом округе как самовыдвиженец) с настоятельной просьбой – найти 175 млн. грн. на ремонт дороге в селе Космач Косовского района области.

"Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?" - обратился Зеленский к Иванчуку.

Тот ответил, что деньги на дороги заложены в бюджете.

"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - снова повторил президент.

Иванчук ответил, что представляет другой округ, но поможет, на что Зеленский пригрозил - в случае, если депутат обманет, то раздаст номер телефона народного избранника всем жителям городка.

Читайте такжеКак Зеленский может искоренить коррупцию"Они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте", - подытожил президент.

В тот же вечер Иванчук опубликовал в Facebook комментарий.

"Думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - написал нардеп.

А спустя два часа под публикацией Иванчука появились комментарии Владимира Зеленского и Андрея Богдана.

"Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте", - написал Зеленский.

А глава Офиса президента добавил, что "президент верит, что Иванчук профинансирует эти работы".

Комментарии Зеленского и Богдана со страницы Иванчука исчезли 3 августа.

Известно, что Иванчук – одногруппник Арсения Яценюка, в СМИ его называют правой рукой и бизнес-партнером лидера Народного фронта. Согласно декларации за прошлый год, нардеп коллекционирует иконы, оружие и дорогие часы. 51 млн. грн. он хранит в банках, еще 1,9 млн. грн. – наличкой, и много средств тратит на благотворительность.

Бандитский город

Это не первый случай публичной порки чиновников - 17 июля Зеленский приехал в Николаев и потребовал уволиться по собственному главу Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.

Местное издание "НикВести" пишет, что президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

Читайте такжеВыжившее из ума прошлое: Зеленскому придется платить по счетам Порошенко"Все говорят, Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев - это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" - сказал Зеленский, обращаясь к Боню.

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", — ответил Бонь.

"Договорились", - сказал президент Украины.

По состоянию на понедельник Бонь продолжает исполнять обязанности главы ОГА. Местных журналистов он заверил, что заявление написал еще в день визита Зеленского, и сейчас ждет ответа из Офиса президента. Все мероприятия, судя по новостям, сейчас проводит зам главы ОГА Александр Кушнир. Но на прошлой неделе глава Бонь еще подписывал распоряжения.

Исполнять обязанности главы ОГА чиновник приступил 11 июня. После того, как уволился его предшественник Алексей Савченко.

"Я идиот?"

13 июля глава Госфискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении. Причиной стала история с главами таможенных ведомств Луцкой, Закарпатской, Волынской и Львовской областей, работой которых Зеленский недоволен, в том числе – в связи с неэффективной борьбой с контрабандой. Он потребовал отставки чиновников еще 6 июля. Но те отказались уходить по доброй воле. А в Facebook Власов отчитался, что всех уволил.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Вы отправили людей в отпуск", — сказал Власову президент во время совещания в Одессе.

Читайте такжеНовый майдан или перевыборы: почему команда Зеленского рискует утратить доверие всего за годТот заверил, что освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, еще двоих - отправил в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я. Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно", — заявил Зеленский, обращаясь к Власову.

Судя по данным официальных сайтов таможенных служб, своей должности лишился только один областной чиновник - начальник Волынской таможни ДФС Виктор Кривицкий. На его место 10 июля назначен исполняющим обязанности Андрей Войцещук - директор Департамента организации таможенного контроля и таможенного оформления ГФС Украины. Начальник Черновицкой таможни ГФС Николай Салагор, начальник Закарпатской таможни Станислав Балуев и Львовской - Левко Прокипчук продолжают значится на своих местах.

Мост в обмен на отставку

12 июля Зеленский посетил Днепр – там рассказал журналистам, что заключил пари с мэром города Борисом Филатовым.

"Мы договорились, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет заявление на увольнение по собственному желанию, и уйдет в отставку", - сказал Зеленский.

"Если откроют качественный мост, то президент сам на КАМАЗе по нему поедет", - добавил глава Офиса президента Богдан.

Ремонт моста стартовал в феврале 2017-го - одну сторону перекрывали, а по другой продолжал ездить транспорт. По словам Филатова, на ремонт отводилось 2 года. Его возвели в 1966 году, а ремонтные работы на нем не проводились уже 50 лет. 16 июня мост полностью перекрыли.

Опять пошел судиться

Одним из самых ярких выступлений стал визит в Борисполь Киевской области 10 июля. Во время совещания Зеленский попросил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка встать, убрать телефон, которым тот снимал на видео Зеленского, и выйти за трибуну. Потом сказал:

"Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Я тут прочитал - скажите, это правда или нет? Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый за разбой в сочетании с тяжелыми телесными повреждениями. Ярослав Николаевич, это вы?", - поинтересовался президент.

Читайте такжеДолги президента Зеленского: почему новому президенту придется сложнее, чем ПорошенкоПосле утвердительного ответа Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?".

Потом продолжил: "Да иди уже, Господи, ты ... Иди гуляй, Господи".

После этого Зеленский извинился за эмоции, мол, не любит бандитов. Однако затем заявил, что "позвонит Баканову (главе СБУ) по поводу этого черта".

Сразу же после инцидента Годунок заявил, что подаст на Зеленского в суд. А на следующий день передумал. Аргументировал решение тем, что скандал с президентом начали использовать пророссийские СМИ с целью провокации.

Примечательно, что сам Годунок на президентских выборах голосовал за Зеленского. Сейчас его политические предпочтения резко изменились – в Facebook он критикует новую команду. 24 июля он снова пообещал подать в суд на Зеленского – снова требует извинений.

Судя по данным сайта Судебная власть Украины, никаких обращений в суд от Ярослава Годунка в адрес Зеленского пока не зарегистрировано.

Петр Первый или маленький Лукашенко

Ранее политологи объясняли, что такое поведение президента обусловлено предстоящими парламентскими выборами. Но они уже прошли, а шоу с публичной поркой власть имущих - продолжились.

Политолог Виктор Небоженко уверен, причина в том, что Владимир Зеленский еще не определился со своим образом.

"Он не нашел еще своей игры. Видно, что еще не знает кем ему быть – Петром Первым, маленьким Лукашенко, повторять ремейк по Порошенко, чувствуется, что человек еще в поиске. Все это конечно очень необычно, потому что когда приезжал Порошенко и распекал каких-нибудь чиновников, то все: и зрители, и чиновники, - понимали, что в результате дело закончится коллективной взяткой, и все будет в порядке. А тут они не могут понять игры – он их распекает и критикует, потому что хочет собрать больше денег, или хочет сделать с ними что-то более неприятное", – объяснил Главреду Виктор Небоженко.

Читайте такжеВ топку старые элиты: почему вокруг Зеленского сплотилась вся УкраинаПо его словам, Зеленский еще не выработал свою имиджевую линию как президента.

"Чувствуется, что рядом с ним абсолютно нет советников и специалистов по имиджелогии. С одной стороны – все хотят его любить, а с другой – видно, что он затрудняется, и не знает, как себя вести. То, что он их критикует и возмущается – это нормальная реакция. Но президент – это не реакция, президент - это не контролер и не ревизор по Гоголю. Это - носитель стратегии, что совершенно разные вещи. Одно дело, когда вы приходите и возмущены мусором, а другое – когда у вас стратегия прийти и купить другую квартиру, и остальное не так важно. Но пока у Зеленского самого не появятся четкие ориентиры, он будет искать себя в виде грозного инспектора", - считает Небоженко.

И вспоминает Виктора Януковича, потом – Порошенко, которые публично распекали служащих.

"Но эти чиновники знали, что есть прейскурант, по которым может оцениваться угроза вышестоящего начальника – президента. Но в личностном плане нужно вырабатывать какую-то стратегию. Я пока не понимаю, может он такой и будет всегда. Если он так реагирует на них, то за этим должны быть долгоиграющие последствия, хотя бы годичные. Ведь Зеленский избран президентом на пять лет. А если он покритиковал чиновников по телевизору, и уехал, а они успокоились, то им вдвойне хорошо – не надо давать взятку и никаких последствий", - уточнил политолог.

Он говорит, что нельзя сравнивать поведение украинских и европейских политиков.

"Мы в очень глубоком кризисе, идет война. И если президент это хорошо понимает, то все, что идет на пользу стране, надо делать. Но за этими эмоциями пока не видно политических последствий. Да, президент может заниматься мелкими проблемами, если он выращивает их до общегосударственной проблемы. А если все оканчивается решением мелких проблем и все, то это еще не президентский стиль", - считает Небоженко.