На Запорожье засняли "смерч из насекомых", опубликовано видео

Под Мелитополем засняли "смерч из насекомых" / Скриншот

Под городом Мелитополь Запорожской области на видео засняли явление, похожее на смерч, однако оно образовалось не из-за потоков воздуха, а из насекомых.

У города - в посадках и полях - нашествие летающих муравьев, сообщает РИА Мелитополь.

Агентство узнало у энтомологов, что насекомые не опасны для людей, они размножились в связи с благоприятной погодой - влажной и жаркой.

"…Этот феномен наблюдается каждый год, чаще всего - в июле или августе. Это брачный период черных садовых муравьев, который длится всего несколько дней", - отметили специалисты. Ранее в Сети опубликовали видео, на которых запечатлены смерчи в Одесской области. Один из роликов был снят в Приморском Килийского района Одесчины, а другой - в Татарбунарском районе региона.