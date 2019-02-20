"Завораживающее явление": над Украиной засняли суперлуну, опубликованы фото

Над Днепром сфотографировали суперлуну / dp.informator.ua

В небе над Украиной во вторник, 19 января, наблюдали завораживающее астрономическое явление — суперлуние.

Суперлуну, в частности, сфотографировали в небе над Днепром и над Одессой.

В нашей стране суперлуние наблюдали в 17:54, именно тогда Луна была самой яркой и большой.

Астролог Влад Росс говорил Главреду, что влияние полнолуния 19 февраля будет чувствоваться еще и 20 числа. По его словам, в это время возможно раскрытие разного рода тайн, обнаружение лжи, предательства, измен. Эксперт предупредил, что 19-20 февраля будет самым худшим временем в месяце для осуществления покупок.

Напомним, в конце января 2018 года жители Земли наблюдали суперлуние, лунное затмение, "голубую Луну", они совпали впервые за 150 лет. Яркие снимки астрономических явлений из ряда городов мира показало агентство Reuters.