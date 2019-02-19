Особое полнолуние 19 февраля: чего опасаться и как воспользоваться смелостью Льва

Полнолуние в феврале 2019 сулит немало прекрасных возможностей – но и риск тоже есть / Reuters

Полнолуние в феврале 2019 пройдет под знаком Льва – самого смелого и дерзкого знака Зодиака. Так что нынешнее полнолуние – самое подходящее время в году для кардинальных и правильных перемен в жизни.

Полнолуние в феврале 2019: когда

Полнолуние в феврале 2019 выпало на 19 февраля, вторник. Пик его придется на 17:54 по киевскому времени.

Полнолуние 19 февраля 2019: влияние на все знаки Зодиака

Произойдет полнолуние в созвездии Льва. Луна в этом знаке дает мощный энергетический поток, дает человеку способность противостоять жизненным трудностям и неудачам, наделяя силами и мужественностью.

Читайте такжеСемь дел, которые нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь деньги, любовь и счастьеС другой стороны, февральское полнолуние пройдет под влиянием Урана: это отличное время, чтобы переосмыслить свою жизнь и действия, выйти из-под от чужого влияния, освободиться преград на пути к росту.

В общем, это прекрасное время начать новый жизненный этап – не стоит бояться перемен.

В то же время недоброжелатели не дремлют. Так что в это время астрологи не советуют принимать любые подарки. По отношению к малоприятным людям стоит быть особенно бдительным.

В это время прекрасно строить планы (за исключением планирования дальних путешествий) – причем даже на год вперед. А вот к реализации намеченного на этот период стоит подходить осторожно: полнолуние в феврале 2019 провоцирует в людях авантюризм и склонность к необдуманным поступкам.

Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду предупредил, что влияние полнолуния 19 февраля будет сказываться еще и 20 февраля.

Читайте такжеВосточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовь"В это время возможно раскрытие разного рода тайн, обнаружение лжи, предательства друзей, выявление измен жен или мужей. Однако это самое лучшее время для расследователей и детективов. Кроме того, это будет самым худшим временем в месяце для осуществления покупок, потому что Меркурий будет в соединении с Нептуном. Вложение средств во что-либо в это время будет заканчиваться ничем, все это будет уходить, как песок сквозь пальцы", – добавил эксперт.

Кроме того, 19-20 числа существует большая опасность отравлений и возникновения эпидемий.

"Нужно быть готовыми: в эти два дня будет самое большое количество вызовов скорой помощи, особенно часто проблемы со здоровьем могут возникать в эти дни в связи с нарушением кроветворных функций организма, скачками давления и сбоями в работе сердца. Плюс – это будет самое неблагоприятное время для употребления алкоголя. И тем, у кого на эти даты выпадают дни рождения, я бы советовал перенести празднование с этих чисел – слишком уж высок риск алкогольных отравлений", – отметил Росс.

Полнолуние 19 февраля: что нельзя делать

В этот период не стоит:

планировать и проводить операции: есть риск, что они обернуться проблемами для здоровья;

брать и/или давать в долг;

стричь волосы;

ссориться, поддаваться негативным эмоциям;

просить повышения в должности или зарплаты: после этого начальство может сильно обозлиться на вас и даже уволить;

подписывать важные документы.

Эзотерики также не рекомендуют спать так, чтобы на человека попадал лунный свет: якобы так можно заработать кошмары и потерять красоту.

Полнолуние 19 февраля: что нужно делать

Полнолуние отлично подходит для: