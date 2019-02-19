Особое полнолуние 19 февраля: чего опасаться и как воспользоваться смелостью Льва

Влияние полнолуния 19 февраля будет сказываться еще и 20 февраля.
Полнолуние в феврале 2019 пройдет под знаком Льва – самого смелого и дерзкого знака Зодиака. Так что нынешнее полнолуние – самое подходящее время в году для кардинальных и правильных перемен в жизни.
Полнолуние в феврале 2019: когда
Полнолуние в феврале 2019 выпало на 19 февраля, вторник. Пик его придется на 17:54 по киевскому времени.
Полнолуние 19 февраля 2019: влияние на все знаки Зодиака
Произойдет полнолуние в созвездии Льва. Луна в этом знаке дает мощный энергетический поток, дает человеку способность противостоять жизненным трудностям и неудачам, наделяя силами и мужественностью.
Читайте такжеСемь дел, которые нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь деньги, любовь и счастьеС другой стороны, февральское полнолуние пройдет под влиянием Урана: это отличное время, чтобы переосмыслить свою жизнь и действия, выйти из-под от чужого влияния, освободиться преград на пути к росту.
В общем, это прекрасное время начать новый жизненный этап – не стоит бояться перемен.
В то же время недоброжелатели не дремлют. Так что в это время астрологи не советуют принимать любые подарки. По отношению к малоприятным людям стоит быть особенно бдительным.
В это время прекрасно строить планы (за исключением планирования дальних путешествий) – причем даже на год вперед. А вот к реализации намеченного на этот период стоит подходить осторожно: полнолуние в феврале 2019 провоцирует в людях авантюризм и склонность к необдуманным поступкам.
Ранее астролог Влад Росс в комментарии Главреду предупредил, что влияние полнолуния 19 февраля будет сказываться еще и 20 февраля.
Читайте такжеВосточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовь"В это время возможно раскрытие разного рода тайн, обнаружение лжи, предательства друзей, выявление измен жен или мужей. Однако это самое лучшее время для расследователей и детективов. Кроме того, это будет самым худшим временем в месяце для осуществления покупок, потому что Меркурий будет в соединении с Нептуном. Вложение средств во что-либо в это время будет заканчиваться ничем, все это будет уходить, как песок сквозь пальцы", – добавил эксперт.
Кроме того, 19-20 числа существует большая опасность отравлений и возникновения эпидемий.
"Нужно быть готовыми: в эти два дня будет самое большое количество вызовов скорой помощи, особенно часто проблемы со здоровьем могут возникать в эти дни в связи с нарушением кроветворных функций организма, скачками давления и сбоями в работе сердца. Плюс – это будет самое неблагоприятное время для употребления алкоголя. И тем, у кого на эти даты выпадают дни рождения, я бы советовал перенести празднование с этих чисел – слишком уж высок риск алкогольных отравлений", – отметил Росс.
Полнолуние 19 февраля: что нельзя делать
В этот период не стоит:
- планировать и проводить операции: есть риск, что они обернуться проблемами для здоровья;
- брать и/или давать в долг;
- стричь волосы;
- ссориться, поддаваться негативным эмоциям;
- просить повышения в должности или зарплаты: после этого начальство может сильно обозлиться на вас и даже уволить;
- подписывать важные документы.
Эзотерики также не рекомендуют спать так, чтобы на человека попадал лунный свет: якобы так можно заработать кошмары и потерять красоту.
Полнолуние 19 февраля: что нужно делать
Полнолуние отлично подходит для:
- творчества и самореализации;
- начала новых проектов – при условии, что она хорошо продуманы и спланированы, энергия полной Луны благоприятствует такому подходу к делам;
- проявлению нежных чувств и чувственности по отношению к любимым и близким людям.