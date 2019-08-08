Луцк остался без света: названа причина

Из-за аварии на подстанции часть Луцка оказалась обесточена / energy.volyn.ua

Часть Луцка осталась без света из-за аварийной ситуации, которая была вызвана неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили в Волыньоблэнерго, произошел обрыв провода на воздушной линии между двумя подстанциями.

Вследствие этого события возникло задымление секций шин на подстанции Луцк-102.

Работники Волыньоблэнерго работают на месте, потребителей заживляют по резерву. Работу подстанции планирует восстановить ориентировочно в 17 часов.

Ранее Кабмин и Рада остались без света из-за аварии.