Блэкаут в центре Киева: Кабмин и Рада остались без света из-за аварии

Сотрудники "ДТЭК Киевские электросети" работают над устранением проблемы / pln-pskov.ru

Во вторник, 23 июля, Печерский район в Киеве остался без электроснабжения. Кроме того, без электричества - здания Кабинета министров и Верховной Рады.

Электричество отключилось из-за аварии, передает Украинская правда. По данным издания, света нет на улицах: Пилипа Орлика, Михаила Грушевского, Рыбальской, Шелковичной, Мечникова, Леонида Первомайского, Владимирской, Большой Васильковской, Липской, Ивана Мазепы, Омельяновича-Павленко, Григория Царика, Московской. Также обесточены переулки Ивана Марьяненко, Гордиенко, Липского, Аскольдова, Бутишевого, Крестового, спусков Кловского, Печерского и Парковой дороги.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" заявили, что персонал на данный момент работает над устранением проблемы. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии – 18:00.

Напомним, в день выборов 21 июля в Ровно на некоторых избирательных участках пропало электричество. В связи с этим на некоторое время была приостановлена их работа.