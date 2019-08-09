Помощник кандидата в нардепы угрожал детям расправой из-за авто - журналист

Алексей Школьный угрожал детям из-за иномарки, сообщил журналист / Скриншот

В Киеве помощник кандидата в народные депутаты Александра Гончаренко Алексей Школьный поставил на тротуаре свой автомобиль Toyota, мимо авто проехали дети на скейте, после чего мужчина начал им угрожать.

Помощник Гончаренко угрожал детям стрелять в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются тротуаром рядом с его авто, написал журналист Игорь Колтунов в Facebook.

По словам журналиста, он начал снимать конфликт на мобильный, а Школьный достал телескопическую дубинку - незаконное спецсредство, пробовал забрать телефон и угрожал убийством.

"Пробежка - на видео. После этого, желая продемонстрировать свою значимость окружающим, подогнал вторую тачку. В этот раз Mersedes S500, госномер АА 7770 ОЕ. Ну, спасибо что не выволок все свое имущество из дому", - добавил Колтунов.

Опубликовано Igor Koltunov Четверг, 8 августа 2019 г.