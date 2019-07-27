В Киеве пьяный прокурор-лихач скрылся от патрульных в кустах

Полиция остановила пьяного прокурора, лихо колесившего по улицам Киева / kiev.informator.ua

В субботу, 27 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого находился пьяный мужчина.

Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович, передает Информатор.

По словам очевидцев, мужчина был в стельку пьян: неровно ходил, невнятно говорил, и от него разило алкоголем.

Работники полиции предложили прокурору пройти тест на драгере, и нашли двоих понятых. Однако Леляк стал снимать происходящее на камеру телефона и отказался проходить проверку. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.

Прокурор все никак не мог понять, почему его остановили, требуют документы, да еще и привели понятых. На видео, выложенном ресурсом, заметно, что Леляк очень медленно разговаривает, путая слова.

В итоге, прокурор согласился поехать на экспертизу в медучреждении, но до места назначения не добрался – обманув патрульных, он скрылся в кустах, оставил там машину, и сам ушел в неизвестном направлении.

По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Поэтому мужчине просто придет повестка в суд, а вот авто он сможет забрать лично или нанять драйвера.

Ранее в Черкассах прокурор устроил в ресторане пьяный дебош.