Синоптик спрогнозировал в Киеве +30: названы даты

В Киеве скоро будет жара, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Киеве в субботу и воскресенье, 10-11 августа, ожидается сухая, днем максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

В понедельник и во вторник, 12-13 числа, в столице будет жара - воздух прогреется до +30, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптик отметил, что на выходных в городе прогнозируется переменная облачность.

Прогноз погоды для Киева на выходные:

10-11 августа днем и ночью без осадков, ночная температура составит +15…+17 градусов, а дневная - +25…+27. В субботу ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с, а в воскресенье – западный, 5-10 м/с.

В понедельник и во вторник днем прогнозируется небольшая облачность, температура может составить +28…+30 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре дали долгосрочный прогноз - была спрогнозирована погода в Украине на месяц. Синоптик предупредил, что погода в августе 2019 может удивить температурой.