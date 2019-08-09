В сотнях населенных пунктов Украины "потемнело": названа причина

В Украине сотни населенных пунктов остались без электроснабжения

В ночь на пятницу, 9 августа, в шести областях Украины бушевала непогода - был дождь, гроза и порывы ветра.

Из-за усложнения погодных условий в шести регионах без электроснабжения остались 205 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС.

По данным ведомства, в Сумской области без электричества остались 95 н.п, в Киевской - 38, в Черкасской - 26, в Черниговской - 22, в Житомирской - 21, а в Кировоградской - три.

В ГСЧС добавили, что бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.