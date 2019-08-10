В Украине взвинтят цены на экзамены для водителей: когда ждать подорожания

В Украине подорожает стоимость экзамена по вождению / auto.bigmir.net

Избранный народным депутатом от Слуги народа, начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий сообщил о том, что с 2020 года в Украине стоимость экзамена по вождению на получение водительских прав может вырасти почти в 10 раз.

"Например, сдача экзамена (по вождению, – ред.) сейчас – 26 грн. Но авто, которое мы даем, топливо, которым оно заправляется – это не может стоить 26 грн. Ну попробуйте за эти деньги заказать такси и проехать по городу 5 км", – пояснил он в интервью Обозревателю.

Криклий подчеркнул, что цена может возрасти до 150 или 200 гривен и пояснил, что сейчас сервисные центры содержатся за счет государственного бюджета. А полная стоимость административных услуг идет в местный бюджет.

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Вместе с тем он считает, что в Украине сложилась несправедливая социальная ситуация: государство удерживает сервисные центры, финансирует их, чтобы более состоятельные люди могли регистрировать авто почти бесплатно или за бесценок.

По его словам, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, хотя в комитете пока не рассматривался.

"Стоимость, скорее всего, будет расти уже с начала следующего года. Но еще раз скажу: это не рост стоимости в классическом смысле. Это возможность отказаться и уменьшить необходимость государственного бюджета дотировать сервисный центр. Для понимания, Киев у нас ежегодно получает более 40 млн гривен в год от административных услуг. 40 млн – это могли бы быть деньги, за которые содержатся сервисные центры", – добавил Криклий.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинским автомобилистам приготовили новые "подарки".