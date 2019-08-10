В ГПУ рассказали, как Ющенко помогал Януковичу отжимать Межигорье

10 августа 2019, 20:27

В Генпрокуратуре заявили о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича

Ющенко, Янукович
Виктор Ющенко и Виктор Янукович / УНИАН

Третий президент Виктор Ющенко был соучастником завладения беглым экс-президентом Виктором Януковичем резиденции Межигорье, заявил начальник 2-го следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

"Почему президент Ющенко, потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Сейчас сообщено о подозрении восьми лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов. Наша тактика (следствия. - ред.) - сверху вниз", - отметил он в интервью Украинскому радио.

Прокурор пояснил, что из-за недостаточности доказательств сообщение о подозрении осуществлено по статье 191, то есть завладение.

Читайте такжеЮщенко отказался свидетельствовать в Генпрокуратуре по делу Межигорья"Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то сейчас у нас нет достаточного таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются. Мы искренне считаем, что когда бывший президент это делал, он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие его подозревает. Пока мы не можем сказать, что он совершил преступление, мы его подозреваем в совершении преступления. И это версия следствия. На сегодня доказать, что это было в обмен на что-то, мы не можем", - подчеркнул Радионов.

По его мнению, умысел, по версии следствия, состоял в соучастии в завладении государственным имуществом.

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"Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то часть имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича", - добавил представитель ГПУ.

Он также пояснил, что земля выводилась из госсобственности в несколько этапов. "С начала 1990-х сама резиденция "Межигорье" имела статус государственной резиденции. Их было несколько, и они были закреплены специальными нормативными актами. Во времена Кучмы было создано Государственное управление делами, которому и были переданы большинство этих объектов. Просто так вывести его из владения государства было невозможно. Сначала получалось недвижимое имущество, и уже потом было завладение землей", - резюмировал Радионов.

Читайте такжеУ бывшего "завхоза" Ющенко нашли золото и миллион евро и сообщили о подозренииНапомним, в июне 2019 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Виктору Ющенко по делу о механизме вывода из госсобственности резиденции "Межгорье" в 2007-м.

10 июля судья Печерского суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства по поводу ареста имущества Ющенко. Но экс-президент категорически отверг предъявленные ему обвинения.

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Генпрокуратура Межигорье Виктор Янукович Виктор Ющенко
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