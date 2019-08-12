"Из-за двух беркутовцев": Москаль пояснил сорвавшийся обмен пленными всех на всех

12 августа 2019, 00:46

Экс-чиновник считает, что бывшее руководство страны виновно в том, что украинские заключенные не вернулись домой.

Геннадий Москаль
Геннадий Москаль считает, что пленные уже давно могли быть дома / УНИАН

Бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль высказал мнение, что Россия не захотела в 2017 году обменять по предварительной договоренности всех пленных из Украины, потому что украинское политическое руководство отказалось выполнять договоренности.

Во время чата в Главреде Москаль подчеркнул, что Леонид Кучма и Роман Бессмертный – уважаемые люди, но в России готовы слушать только Виктора Медведчука.

"Медведчук, как известно, занимался обменом пленными и никому не мешал вроде бы, привозил наших людей домой. Я лично спрашивал у него, почему прекратились обмены в определенный момент. Ведь большинство обменов происходило через Луганскую область, и они не могли осуществляться так, чтобы о них не знал глава администрации. Поэтому я был в курсе дела, потому что возглавлял тогда ОГА. То, что пленных возил Медведчук, я видел. А других, тех, кто говорил с трибуны Верховной Рады или на телевидении о том, что кого-то освобождал, никого не видел. А Медведчук приводил людей на украинскую сторону, потом забирал их людей и вез туда", - отметил он.

По словам экс-чиновника, в 2017 году договорились с Россией и боевиками обменять абсолютно всех украинских пленных на российских. Однако власть Украины отказалась от операции, поскольку не хотела включать в список двух сотрудников Беркута, которые сидели в тюрьме за расстрел людей во время Революции достоинства на Майдане.

Читайте такжеМоскаль рассказал, как побывал "в шкуре Медведчука""Наше политическое руководство вычеркнул из списков двух беркутовцев - Зинченко и Аброськина, которые сидят уже пятый год якобы за расстрел Майдана. Я был председателем Временной следственной комиссии, поэтому знаю, что все те, кто расстреливал - уже давно в России во главе с командиром Беркута Кусюком, все люстрированы", - подчеркнул он.

Москаль считает, что все виновные в расстрелах на Майдане уже давно сбежали в Россию, поэтому двух беркутовцев не хотели отпускать, чтобы повесить на них преступления, которых те, возможно, и не совершали.

"Тогда по поводу обмена Зинченко и Аброськина наше руководство сказало: "Если мы этих двух отдадим, что мы тогда будем говорить на каждую годовщину Майдана народу по поводу того, кто расстреливал протестующих?". Я лично писал и заявлял, что нет доказательств их вины, потому что оттуда, где эти двое стояли, не могли пули прилететь под таким углом, как прилетели", - акцентировал он.

Москаль добавил, что только из-за двух беркутовцев, вина которых не доказана, в 2017 году тысячи человек с обеих сторон не вернулись домой из плена к своим родным и близким.

Напомним, во время чата в Главреде Москаль заявил, что политические лозунги о языке и вере раскалывают Украину.

Ранее Москаль рассказал, почему от "Зе-вируса" нет прививки. Политик считает, что популярность Владимира Зеленского несет большие риски.

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Геннадий Москаль обмен пленными новости Украины
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