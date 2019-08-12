Эксперты оценили угрозу для Украины от ядерного взрыва в России

Взрыв в России не должен спровоцировать распространение радиации / Reuters

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины произвели анализ доступных источников о последствиях взрывов на российском полигоне в Северодвинске Архангельской области, в результате которых погибли пять испытателей.

Как сообщается на сайте инспекции, по причине детонации произошло разрушение и рассеяние изотопных источников питания.

Исследования подтвердили, что взрыв привел к краткосрочному повышению радиационного фона — до 2 мкЗв/ч на расстоянии 40 км к востоку от места происшествия.

По словам украинских специалистов, в эпицентре взрыва непременно появился радиоактивный йод-131. Ученые проанализировали расстояние и метеопрогноз и пришли к выводу, что территория Украины не будет подвержена радиологическим последствиям, требующим принятия мер защиты и безопасности для граждан, имущества и окружающей среды.

"По прогнозу украинского Гидрометцентра ГСЧС, в зону несущественного риска по траектории движения воздушных масс попадает восточная часть Луганской области. При этом каких-либо изменений радиационного фона (гамма-излучение) не ожидается", — добавили в Госатомрегулировании.

Ранее стало известно, что 8 августа в России на военном полигоне произошел взрыв во время проведения испытаний реактивного двигателя. В российском Минобороны сообщили, что погибли два человека, а шесть - пострадали.

Позже выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги. СМИ писали, что после взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали повышение радиационного фона.

Напомним, в результате взрыва в Архангельской области погибли Алексей Вьюшин, Владислав Яновский, Вячеслав Липшев, Евгений Коратаев и Сергей Пичугин.