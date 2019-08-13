Элитная резиденция Януковича: стало известно о судьбе охотничьих угодий под Киевом

13 августа 2019, 10:59

В Днепровско-Тетеревский парк войдет более 30 тысяч гектаров.

Сухолучье
На территории Сухолучья создадут Днепровско-Тетеревский национальный природный парк / www.mnp.org.ua

На территории бывшей охотничьей резиденции беглого президента Виктора Януковича Сухолучье планируется создать Днепровско-Тетеревский национальный природный парк.

"На карте природно-заповедных территорий Украины появится еще один национальный природный парк. Днепровско-Тетеревский НПП площадью 30 тыс. 402,3 га будет создан  на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области",- сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что эта территория должна была получить природно-заповедный статус еще в 2008 году, однако  подготовленный тогда указ президента не был согласован ГП Днепровско-Тетеревское лесоохотничье хозяйство, и она осталась парком только на бумаге.

Территория угодий длительное время была закрыта для местного населения и посетителей. В свое время здесь находились охотничьи угодья советской партийной верхушки, и попасть сюда обычным людям было невозможно. 

Читайте такжеГПУ обвинила 19 подельников Януковича в краже "Сухолучья" и арестовала их имущество"На долгие годы  эта уникальная территория сосновых лесов, болот, озер и пойм рек, стала любимым местом элитной охоты для друзей Януковича на охотничьих землях Сухолучье", - добавили в Минприроды.

Сегодня соответствующий указ о создании НПП, который прошел соответствующие согласования и общественные обсуждения, был подписан министром экологии и природных ресурсов Остапом Семераком и подан на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее известный эколог Владимир Борейко рассказал Главреду, какой ущерб был нанесен природе Сухолучья за годы президентства Януковича.

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охота Сухолучье Виктор Янукович национальный парк Остап Семерак
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