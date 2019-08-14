Украина получила тендер на поставки в Перу Ан-178

Ан-178 будет выполнять задачи в Перу / Фото: Укроборонпром

Концерн Укроборонпром выиграл тендер МВД Перу, которое приняло решение закупить украинские военно-транспортные самолеты Ан-178.

"Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолета, созданного на ГП Антонов. В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников Укроборонпрома, так и легендарная надежность торговой марки Антонов", - цитирует пресс-служба Укроборонпрома гендиректора концерна Павла Букина.

Тендер предусматривает, что Ан-178 заменит в Перу Ан-32Б, который также выпущен украинским производителем. По результатам конкурса, Ан-178 в конкурентной борьбе превзошел C-27 Spartan и Airbus C-295.

Организаторы тендера оценивали общие характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции.

Ан-178 / Фото: Укроборонпром

Как известно, высота полета Ан-178 составляет 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/час. Воздушное судно способно транспортировать до 18 тонн груза и взлетать с любых аэродромов, в том числе при отсутствии взлетно-посадочной полосы.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого экс-глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.