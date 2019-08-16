Эксперты считают, что экономика Украины способна повторить успех Польши

Экономика Украины может повторить успех Польши / vognebroda.net

Международные аналитики на фоне роста ВВП Украины в 4,6% во втором квартале считают, что украинская экономика в будущем может повторить успех Польши.

Как сообщает Голос Украины, аналитики провели аналогии, поскольку ВВП Польши начиная с 90-х годов растет на 4,2% в год.

Учитывая низкий старт, нет причин, по, которым Украина не могла бы достичь подобного уровня роста в условиях верной комбинации решений", – написал в Twitter британский экономист Тимоти Эш.

Экономист Atlantic Council Андерс Аслунд отмечает, что в Украине замедлилась инфляция и укрепилась национальная валюта. По его словам, эти показатели способны удержать в стране потенциальных трудовых мигрантов. Для дальнейшего прогресса важно защитить в Украине право собственности.

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт убежден, что запуск полноценного рынка земли увеличит ежегодный рост ВВП на 2%. Он не сомневается в важности реализации земельной реформы.

Как ранее сообщил Bloomberg, во втором квартале 2019 года экономика Украины несколько ускорила рост, хотя экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего из-за торгового напряжения между Китаем и США.

Напомним, в Госстате констатировали, что в апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.