Порошенко в документах назвал себя президентом Украины

Порошенко живет в параллельной реальности и продолжает называть себя президентом Украины / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко в сообщениях о существенном изменении имущественного положения в Едином госреестре деклараций продолжает называть себя главой украинского государства, несмотря на передачу полномочий Владимиру Зеленскому.

В декларации Порошенко от 7 августа экс-гарант задекларировал 150 млн гривен дивидендов и 562 тыс. гривен процентов. В документе графу о занимаемой должности он по-прежнему заполнил словосочетанием президент Украины.

В сообщениях за июль Порошенко задекларировал 33 млн, 85,5 млн, 51,5 млн, 30,8 млн, 4 млн, 19,6 млн, 34,5 млн и 85,1 млн гривен дивидендов. Он также указал в документе, что занимает должность президента Украины.

Следует добавить, что звание президента Украины является пожизненным. Однако в декларации спрашивают не о звании, а о реальном месте работы и занимаемой должности.

Напомним, Порошенко не указал в декларации за 2017 год две компании, а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции этого не заметило.

Как ранее сообщалось, ГБР расследует 11 уголовных дел против пятого президента Украины и других высокопоставленных лиц.

Так, 12 августа Порошенко допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.