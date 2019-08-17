Миссия ЕС проведет инспекцию цифрового рынка Украины

17 августа 2019, 14:58

Начала работу миссия Евросоюза, целью которой является оценка готовности цифрового рынка Украины к интеграции с ЕС

Миссия ЕС проведет инспекцию цифрового рынка Украины / president.gov.ua

В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза, целью которой является проверка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с Единым цифровым рынком ЕС (DSM).

По информации, в субботу, 17 августа, в Офисе президента прошла встреча советника Зеленского Михаила Федорова с оценочной миссией при участии представителей профильного генерального директората DG Connect Европейской комиссии.

"Команда президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это – сверхмощные цифровые и экономические перспективы", – сказал Федоров на этой встрече, передает пресс-служба Офиса президента.

Федоров подчеркнул, что для новой Верховной Рады законопроект Об электронных коммуникациях будет одним из первоочередных.

В свою очередь, представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.

Добавим, что DSM - это планируемая экономическая зона Евросоюза с фокусом на телекоммуникации и цифровую экономику. По оценкам европейских экспертов, ее создание может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест. Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного Интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

Читайте такжеУже официально: Миссия МВФ рассталась с УкраинойНапомним, ранее в ЕС объяснили, что будет с траншем от Европы в случае провала сотрудничества Киева с МВФ. Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что сотрудничество Украины с МВФ является одним из условий получения Киевом второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

"МВФ — одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку", - сказал он.

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