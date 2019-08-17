"Ох*евший е*лан, бык сбухался": пьяный боксер люто избил молодожёнов в Запорожье - видео

Бывший боксер избил молодую пару в Запорожье / ТСН

В ночь на 17 августа произошел возмутительный случай. Парень и девушка сделали замечание экс-боксеру Евгению Скрипникову, который в ответ их зверски избил.

По информации, инцидент произошел на улице Авалиани, 9 в Шевченковском районе Запорожья.

Поздно вечером бывший спортсмен находился на улице вместе со своей девушкой. Они раписали спиртное и громко выясняли отношение. В момент бурной ссоры к ним подошли парень и девушка, которые завтра должны были пожениться, и сделали боксеру замечание, попросив быть потише.

Отметим, замечание еще больше взбесило бешеного спортсмена, и он в ответ стал сильно лупить ребят.

Читайте также"Отпи*дили зигующих активистов": неизвестные в балаклавах избили радикалов в Днепре"Распространите срочно. Бык с Шевчика, улица Авалиани 9. 12 часов ночи. Избил пару, у которой завтра должна была быть свадьба, только за то, что ему сделали замечание, что он со своей быдло девушкой, которая помогала избивать, бухали и орали на всю улицу. Этот урод боксёр, считает, что ему всё с рук сойдёт. Ему ничего. Евгений Иванович Скрипников - эта безнаказанная тварь. Прошу, максимальный репост", - написал очевидец в соцсети, и разместил видео.

В комментариях к видео, очевидец инцидента добавил некоторые детали. Как оказалось, полиция отпустила экс-боксера, к тому же дала ему деньги на такси.

"Дополнительно к этой ситуации: Я живу на этой улице, и видел сам эту ситуацию. Его забрала полиция, но так как у того, кто избивал, есть знакомые с полиции, которые отпустили его, так еще и дали 500грн на такси. Плюс у тех, кого избили после этого всего пропало 200грн и ключи от дома, скорее всего тот кто избивал, забрал деньги и ключи",- сообщил в комментариях свидетель ЧП.

Также пользователи отметили, что у боксера крыша поехала.

"Сбухался. Крыша вообще съехала. А полицию то вызвал очевидец, который видео снять успел??", - пишет одна пользователь Сети.

"Из-за таких бандерлогов скоро вечером страшно будет на улицу выйти. Опять же,весь беспредел от безнаказанности и строгости законов! А что им? Спалил живьем-6 лет,через 2 года на свободе, сварил-тоже 5-6 лет....Что это за наказание за человеческую жизнь????", - добавил mikhailenko1956.

Хто-то заявил, что боксер – "Оhуевший еbлан"..

"Жалко будущих молодоженов, надолго они запомнят канун своей свадьбы, а он скорей всего отделается штрафом, это минимально, что его ждёт, и дальше ломать всех будет", - оставила комментарий alenuskatrifonova.

"Он бывший боксер, а сейчас просто алкоголик", - сказал c_s_m_c_h_s_k.

Напомним, ранее в Днепре девушки устроили жестокие разборки. Противницы хватали друг друга за волосы, старались наносить удары по туловищу и голове и даже срывали одежду с соперницы в порыве сражения.